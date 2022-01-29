Ford собрал 40-миллионный пикап F-Series

«Юбилейным» стал внедорожный Ford F-150 Tremor серебристого цвета

Ни для кого не секрет, что пикапы занимают особое место на рынке США. Любовь американцев к пикапам имеет довольно долгую историю, уходящую корнями в 1947 год. Тогда у Ford и появилась линейка F-Series.

Сейчас производитель отмечает очередную знаковую дату — с конвейера завода в Мичигане сошел 40-миллионный экземпляр F-150. «Юбилейным» стал пикап в исполнении Tremor серого цвета, который отправится к покупателю из штата Техас.

Нынешняя генерация пикапа четырнадцатая по счету. Ее дебют состоялся летом 2020 года. Все пикапы Ford имеют рамную конструкцию и комплектуются большим разнообразием моторов, начиная от традиционных ДВС, заканчивая гибридами и электрическими силовыми установками. Базовым в США считают вариант с 3,3-литровым атмосферным двигателем V6 мощностью 294 л.с. и десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость такого пикапа — $29 990.

Также в моторной гамме Ford F-150 числятся моторы Twin-Turbo V6 EcoBoost, рабочим объемом 2,7 литра (330 л.с.) и 3,5 литра (406 л.с.), безнаддувный V8 5,0 (406 л.с.) и 436-сильная гибридная силовая установка PowerBoost Full Hybrid на базе того же 3,5-литрового EcoBoost.

Отдельной строкой хочется выделить электропикап F-150 Lightning. Он укомплектован двухмоторной силовой установкой, суммарной отдачей 570 л.с.

Знаковый 40-миллионный Ford F-150 Tremor доступен с четырехдверной кабиной и короткой грузовой платформой. Такой пикап приводит в движение 3,5-литровый V6 дополненный десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — исключительно полный.