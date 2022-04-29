Новости ВСУ уничтожило стратегически важный мост в тылу оккупантов

Бойцы Сил специальных операций ликвидировали важный инфраструктурный объект в тылу врага. Речь идет о железнодорожном мосте в Акимовке Мелитопольского района Запорожской области.

По этому путепроводу оккупанты доставляли технику и боеприпасы из Крыма на временно неподконтрольные территории Украины. Этот логистический маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил в направлении Полог, Токмака и Мариуполя. Уничтожение моста позволит замедлить обеспечение войск РФ.

Командование СОО ВСУ отметило, что восстановить мост у оккупантов не получится из-за больших габаритов конструкции. Так что решение об уничтожении объекта было верным, а операция максимально успешной.