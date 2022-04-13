«Укрзалізниця» изменила маршрут и график движения 17 поездов – подробности

В ночь на 13 апреля российский войска обстреляли одну из железнодорожных станций в центральном регионе Украины. К счастью, обошлось без жертв. Для того, чтобы и дальше не подвергать опасности железнодорожников и пассажиров, «Укрзалізниця» приняла решение изменить маршрут и график движения 17 поездов.

«Такое решение ситуации привело к задержке поездов. Самая длинная составила 7 часов 23 мин. Но для нас сейчас безопасность – ключевой приоритет. Никто из наших пассажиров и железнодорожников не пострадал в результате обстрелов. И это главное», – написал в своем Telegram руководитель «Укрзалізниці» Александр Камышин.