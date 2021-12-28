У Mercedes-Benz G-Class появилась особая версия

Ее подготовило тюнинг-ателье Performmaster

Тюнеры из Performmaster показали очередную разработку. Ей стала сверхбыстрая версия Mercedes-Benz Gelandewagen, способная разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,6 с.

В основу внедорожника под индексом G805 лег Mercedes-AMG G63. От базовой модели такой Гелендваген отличается дизайном решетки радиатора, иными бамперами, спойлером и дополнительными огнями на крыше.

Но все самое интересное под капотом. Внедорожник G805 укомплектовали модернизированным Twin-Turbo V8 рабочим объемом 4,0 литра. Отдача агрегата — 805 л.с. и 1020 Нм. По данным Performmaster, с таким мотором автомобиль способен разогнаться до максимальных 260 км/ч. Стоимость переделки не сообщается.

У заводского Mercedes-AMG G63 такой же мотор выдает 585 л.с. и 850 Нм. В пару ему предусмотрена автоматическая коробка передач AMG Speedshift TCT с девятью ступенями. Полный привод AMG Performance 4Matic распределяет тягу в соотношении 40:60 в пользу задней оси. Снаряженная масса внедорожника — около 2,5 тонн. Время ускорения от 0 до 100 км/ч — 4,5 с. Максимальная скорость ограничена на 220 км/ч.