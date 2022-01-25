Бренд OPEL сфокусирован на экологичности – полная электрификация до 2028 года

В новом году Бренд OPEL продолжит воплощать свои планы по электрификации модельного ряда. К середине 2022 года будут электрифицированы уже 11 моделей OPEL, включая всю линейку легких коммерческих автомобилей (LCV). На пути к идее получения автопарка без выхлопных газов, некоторые модели уже в этом году в Европе будут предлагаться исключительно в полностью электрических вариантах. К примеру, отныне клиенты могут заказать OPEL Combo Life, OPEL Vivaro Combi и OPEL Zafira Life исключительно с электроприводом. Для того, чтобы стимулировать продажи полностью электрических версий, в Германии государство и производители совместно субсидируют покупку электромобилей на сумму до 9 000 евро. Этот «бонус за инновации» действует до конца 2022 года. Похожие программы субсидирования покупки электромобилей существуют и в других европейских странах.

«Альтернативы электрификации нет. В будущем Бренд OPEL получит еще больше внимания клиентов благодаря инновациям, не наносящим вред окружающей среде. Эти изменения будут быстрыми: начиная уже с 2024 года, мы будем предлагать электрифицированную версию каждой модели OPEL без исключения. Другими словами, преемники Crossland и Insignia также будут электрифицированы. Наше ключевое заявление звучит так: с 2028 года в Европе мы будем продавать исключительно электромобили», – поделился видением будущего генеральный директор OPEL Уве Хохгешурц (Uwe Hochgeschurtz).

В ближайшие месяцы новое поколение автомобиля OPEL Astra станет стержнем кампании электрификации Бренда. После премьеры в сентябре 2021 года, новинка OPEL Astra поступит к покупателям весной нынешнего года и с самого начала своей карьеры будет доступна в виде подключаемого гибрида (Plug-In Hybrid). В 2023 году модельный ряд дополнит и полностью электрический вариант OPEL Astra-e. Таким образом, это позволит еще сильнее расширит ассортимент экологически чистых транспортных средств «молнии»: начиная от легкого автомобиля OPEL Rocks-e – и заканчивая крупным коммерческим фургоном OPEL Movano-e.

Электромобили OPEL Combo-e Life и OPEL Zafira-e Life уже пользуются большим успехом на рынке. Оба вена оснащены электродвигателем мощностью 100 кВт (136 л.с.) и аккумулятором типа «литий-ион» емкостью 50 кВтч. Благодаря последнему, электромобиль OPEL Combo-e Life обеспечивает запас хода до 280 километров (в соответствии с WLTP). При необходимости, батарею можно зарядить до 80% номинальной емкости всего за 30 минут на общественной быстрой зарядной станции постоянного тока.

В свою очередь, более крупный вэн OPEL Zafira-e Life дает покупателю возможность выбора из двух типов аккумуляторов «литий-ион»: не только емкостью 50 кВтч (запас хода до 231 км в соответствии с WLTP), но даже 75 кВтч (запаса хода до 329 километров в соответствии с WLTP). Кроме того, электромобиль OPEL Zafira-e Life доступен в трех вариантах длины кузова и может одновременно перевозить до девяти человек.

В дополнение к полностью электрическим версиям и подключаемым гибридам, Бренд OPEL уже сейчас предлагает автомобили с топливными элементами, которые работают на водороде. Так, модель OPEL Vivaro-e HYDROGEN построена на основе электрического фургона Opel Vivaro-e, обладателя титула «Международный фургон 2021 года». Новинка получила силовой агрегат на основе топливных ячеек, в сочетании с аккумуляторной батареей и электромотором. В итоге полные баки водорода и полностью заряженный аккумулятор обеспечивают запас хода около 400 километров (WLTP). Первые выпущенные экземпляры Opel Vivaro-e HYDROGEN уже приступят к своей экологически-чистой работе в автопарке немецкого производителя бытовой техники премиум-класса Miele.

Таким образом, можно констатировать, что Бренд OPEL находится на пути к светлому будущему с нейтральным выбросом CO2 – все благодаря своим моделям с альтернативными типами силовых установок. В этом году OPEL и Stellantis нацелены активно продвигать строительство гигафабрики аккумуляторных батарей в Кайзерслаутерне. В свою очередь, в городе Рюссельсхайме будет реализован проект по превращению штаб-квартиры OPEL в «зеленый кампус» и будущую немецкую штаб-квартиру Stellantis.

Представительство Бренда OPEL в Украине полностью поддерживает выбранную глобальную стратегию и уже сейчас делает первые шаги по ее реализации в нашей стране. Так, в конце 2021 года были анонсированы цены на зараженную OPEL Mokka–e. Переходите в шоу-рум модели, чтобы познакомиться ближе, а также следить за нашими новостями, чтобы быть в курсе всех новинок Бренда.