Британские бронемашины Мastіff встали на вооружение украинских морпехов (фото)

В Украину продолжает приезжать военная техника, переданная зарубежными партнерами. Прежде чем поступить на вооружение нашей армии и отправиться на передовую, бойцы осваивают ее на обучающих полигонах.

Например, особенностям использования бронемашин «Мastіff» обучают отдельный батальон бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. Тренировочные заезды проходят под контролем иностранных инструкторов, которые с полной отдачей передают свои профессиональные навыки и опыт. Эти знания помогут нашим военным справиться с российскими оккупантами.

«Машина очень хорошая и работает отлично. Она маневренная, быстрая и надежная. Если сравнивать со старыми, советскими образцами, чувствуется, насколько Мastiff удобен, и фактически сделан для людей» – рассказал командир отделения с позывным «Могила» в интервью АрмияInform.

Отметим, что бронемашины «Мastіff» предназначены для патрулирования и перевозки личного состава. Помимо экипажа, который состоит из двух человек, в ней может разместиться до восьми бойцов. Броня способна защитить личный состав от стрелкового оружия, подрыва мин и других самодельных взрывных устройств. В ее оснащение входит крупнокалиберный пулемет или автоматический гранатомет.