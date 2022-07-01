Бронированный кузов и роскошный салон: представлен другой Lexus LX 600

Канадская компания INKAS, специализирующаяся на выпуске бронированных автомобилей, представила модернизированный роскошный внедорожник Lexus LX 600.

Автомобиль получил защиту уровня CEN 1063 BR6 и может выдержать одновременный взрыв двух ручных гранат DM51, а также обстрел из штурмовых винтовок калибра 7,62 мм. Специалисты компании установили на LX 600 баллистические стекла и обеспечили дополнительную защиту днища, топливного бака, моторного отсека и салона. Еще модель может похвастаться усиленной подвеской, 10-поршневой тормозной системой и внедорожными шинами Run-Flat.

В оснащение кабины включили множество дополнительных опций. В их числе камеры ночного видения, систему пожаротушения моторного отсека, стробоскопы и систему громкой связи. В движение Lexus LX 600 от INKAS приводит 3,5-литровый битурбированный двигатель V6 мощностью 415 л.с. и 649 Нм крутящего момента. Мотор сопряжен с десятиступенчатым «‎автоматом» и системой полного привода.