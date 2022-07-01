Новости У Ford F-Series станет на одного конкурента меньше

Nissan не будет разрабатывать третье поколение пикапа Titan

В 2024 году из модельной линейки Nissan может исчезнуть полноразмерный пикап Titan, выпускаемый с 2004 года. В Automotive News Europe считают, что его место может занять электрический аналог. Причиной предполагаемой замены называют низкие продажи и активный переход на электромобили.

Модель, ориентированная в первую очередь на рынок США, не оправдала ожиданий производителя. За все годы существования пикапу так и не удалось достичь планового уровня продаж — 100 тысяч единиц в год.

Максимальными продажи Nissan Titan были в 2005 году. Тогда удалось реализовать 87 тысяч пикапов. В 2021 владельцев нашли чуть более 27 тысяч. При этом продажи американских конкурентов Титана оказались в десятки раз выше. Например Ford F-Series разошелся тиражом 726 тысяч единиц, Dodge RAM 1500 — 569 тысяч, а Chevrolet Silerado — 519 тысяч.

Официально информации о завершении производства Nissan Titan нет. Если пророчество журналистов Automotive News сбудется, третье поколение пикапа мы так и не увидим.