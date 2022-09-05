Бронированный «‎Тигр» и не только: военные РФ распродают краденную технику

Прошло 194 дня с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Несмотря на то, что оккупанты несут огромные потери, благодаря мужественности и слаженным действиям наших военных, их высшее военное руководство не теряется и распродает технику.

Большое количество объявлений по продаже современных российских бронированных машин размещено на онлайн-площадке Avito. Журналисты The Sun провели собственное расследование и нашли 13 объявлений, которые активны на этот момент. Самым интересным предложением среди них является продажа боевого бронеавтомобиля ГАЗ 2330 «‎Тигр» 2011 года выпуска.

Продавец отметил, что машина оснащена бронированными листами, противоосколочными вкладышами и окнами с пуленепробиваемыми стеклами. Пробег – 20 000 км. Владелец намерен выручить за этот «Тигр» почти 300 тысяч долларов. Он отметил, что продажа реальная, но попросил звонить только потенциальных покупателей. Эксперты издания по геолокации смогли вычислить, что объявление было выложено возле военной базы в Подмосковье.

Это не единственное объявление по продаже бронемашин «Тигр». Другие предложения менее оснащенные и вполне подходят для гражданского использования. Да и стоят они куда дешевле. Судя по тому, что продавцы готовы общаться с потенциальными покупателями только по телефону, они стали их владельцами не совсем законно. Если называть вещи своими именами, то они были украдены из российской армии. Впрочем это не удивительно, ведь по данным Transparency International в 2021 году РФ заняла 136-е место из 180 стран по уровню коррупции.