Производитель iPhone готовит электромобиль с запасом хода 700 км

Тайваньский IT-гигант Foxconn готовится вывести на рынок новый электрический кроссовер под названием Luxgen n7. Он является серийной версией концепта Foxtron Model C, представленного в ноябре 2021 года.

В разработке электрокара принимал участие крупнейший тайваньский автопроизводитель Yulon Motor, а за дизайн отвечало итальянское ателье Pininfarina. Товарный вариант практически полностью повторил шоу-кар. Отличия сводятся к немного подкорректированным бамперам, меньшему количеству выштамповок и иным колесным дискам.

Известно, что семиместный электрокроссовер Luxgen n7 построен на платформе MIH от Foxtron и достигает в длину 4640 мм при колесной базе 2860 мм. Модель будет предложена с одним и двумя электромоторами с отдачей до 408 л.с. На одном заряде он сможет проезжать до 700 км.

Премьера серийной новинки состоится в ближайшее время, а в продажу она поступит в октябре этого года. Изначально кроссовер будет предлагаться в Тайване, а затем его намерены вывести и на другие рынки. На данный момент компания открыла предзаказ на электрокар. Размер аванса составляет всего 32 доллара. По предварительной информации начальный ценник Luxgen n7 составит 33 тысяч долларов.