Bugatti Chiron разогнали до предела на немецком автобане (видео)

Максимальная скорость автомобиля составила — 414 км/ч

На YouTube-канале чешского блогера и инвестора Радима Пассера появился интересный ролик, посвященный Bugatti Chiron. Свой собственный гиперкар автор видео решил разогнать до максимально заявленных производителем 420 км/ч и это ему почти удалось.

«Рекордный» заезд решили провести на дороге общего пользования — немецком автобане, предварительно выбрав трехполосный участок дороги. По словам Пассера, они специально выбирали прямой 10-километровый отрезок с хорошим обзором и маленьким количеством попутного транспорта.

Перед заездом Радим Пассер решил еще раз убедиться, что с его Bugatti Chiron все хорошо и что автомобиль полностью исправен. Для этого его отправили на завод марки. Удостоверившись, что никаких технических неисправностей нет, мужчина и его команда определились с датой заезда.

Гиперкар, укомплектованный 1500-сильным W16 с четырьмя турбинами, удалось разогнать до рекордных 414 км/ч. При этом максимально заявленная производителем скорость составляет 420 км/ч. Посмотреть как все происходило можно в коротеньком видео.