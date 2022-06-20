ВСУ удалось захватить БМП-2 оккупантов с уникальной защитой (фото)

Украинские бойцы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ходе упорных боев захватили вражеский БМП-2 с дополнительным комплектом защиты 675-сб3КДЗ. Этот трофей является очень ценным для исследования.

Комплект состоит из полимерных панелей и противокумулятивных решеток. Они суммарно обеспечивают более эффективную защиту машины. В результате ее становится сложнее поразить из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Поэтому исследование такой техники крайне важно для наших военных.

После исследования этого трофея инженеры смогут не только назвать уязвимые места российских БМП-2 с защитой 675-сб3КДЗ, а и разработать аналогичный комплекс для того, чтобы обезопасить бронемашины, которые используют украинские защитники.

Как отметили в издании Defence Express, в настоящее время у российской армии всего 100 таких комплексов, но в скором времени их число может увеличится. Дело в том, что оккупанты намерены использовать их не только на БМП-2, а и на БМП-3. Это связано со значительными потерями бронемашин в войне.