Cadillac Eldorado превратили в очень необычный кемпер

Его построил бывший подполковник ВВС США по имени Пол Джонс

О существовании этих двух кемперов мы могли так и не узнать, если бы не автор YouTube-канала RVing with Andrew Steele. В одном из последних видео мужчина рассказал о двух необычных «домах на колесах» и их создателе.

Оба построены на базе классических моделей — Cadillac Eldorado и Oldsmobile Toronado. Их, с целью личного использования, разработал бывший полковник ВВС США Пол Джонс. В своих проектах он применил технологии авиастроения. Например, внешняя обшивка автодома из алюминиевых панелей. Кабину автор также позаимствовал у самолета.

Свой первый проект — Star Streak I — Джонс построил на базе Oldsmobile Toronado 1971 года. Такое решение автор объяснял удобством парковки. Для него было крайне важно, чтобы переделка могла уместиться в стандартный гараж.

Большинство элементов интерьера мужчина изготовил самостоятельно, но есть здесь и детали от классических Cadillac. В жилом отсеке предусмотрено все необходимое для комфортного проживания: небольшая кухня, раковина, холодильник, плита для приготовления пищи и даже двухместная кровать. Не обошлось без душа и туалета. Стоит отметить, что вместе с супругой Пол Джонс проехал на необычном кемпере больше 160 тысяч км.

Через некоторое время мужчина понял, что одного дома на колесах ему недостаточно и построил еще один. Свое детище он назвал Star Streak II. Автодом выполнен в похожем стиле, в его основе — Cadillac Eldorado 1976 года.

Салон автомобиля схож с первым кемпером. У него аналогичная планировка и все необходимые удобства — обеденная, гостиная зоны, спальня и туалет. В движение кемпер приводит 6,6-литровый двигатель от Oldsmobile Toronado, выдающий 200 л.с.

Сейчас оба автодома являются частью экспозиции музея. Их туда передал владелец.