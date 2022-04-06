Часть европейских автобанов стали бесплатными для украинцев

Больше двух миллионов украинцев выехали в Европу после полномасштабного вторжения войск РФ на территорию нашей страны. Многие отправились в эвакуацию на личном автомобиле. Так как часть трасс в европейских странах платные, их правительство приняло решение сделать бесплатным проезд для машин на украинской регистрации.

О таком решении объявило правительство Словакии, Германии, Польши и Болгарии. Так, по дорогам Словакии украинцы могут перемещаться без приобретения автострадных виньеток. За проезд по дорогам Германии, Польши и Болгарии не будет сниматься стоимость с легковых машин и микроавтобусов пассажировместимостью до 10 человек. Также совет министров Болгарии заявил, что все штрафы, сгенерированные автоматической системой для машин с украинской регистрацией после 24 февраля 2022 года, будут закрыты.