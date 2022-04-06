Uber возобновил работу еще в трех украинских городах

Сервис начинает работать в Луцке, Ровно и Хмельницком

Компания Uber возобновила работу в Украине 24 марта 20220 года. Изначально география сервиса ограничивалась пятью городами — Винница, Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы и Львов. Сейчас к ним добавились Луцк, Ровно и Хмельницкий.

Также компания продлила до 24 апреля 2022 года акцию, позволяющую получить скидку до 150 грн на следующие три поездки по Украине. Промокод на скидку — SLAVAUA.

Совершать поездки в пределах любого из вышеперечисленных городов могут и пользователи, ранее зарегистрированные в других городах. Как отметили в компании, услуги недоступны во время комендантского часа, но по запросу военных администраций могут применятся и другие ограничения.

Сервис приглашает всех желающих помочь в поездками и волонтерской деятельностью, зарегистрироваться в качестве водителя. По словам генерального менеджера Uber в Центральной и Восточной Европе Марчина Мочирога, пока все платежи за поездки в Украине в полном объеме поступают водителям, сервис комиссий не берет.