Четыре новых Ford Mustang угнали прямо с завода

Преступники протаранили ворота и скрылись, используя в качестве тарана один из пони-каров

В прошлые выходные на автозаводе Ford в Детройте произошло дерзкое ограбление. Четыре новеньких Mustang Shelby GT500 стали добычей преступников. Один из автомобилей они использовали в качестве тарана и, выбив ворота, скрылись в неизвестном направлении.

Вскоре после случившегося полиции удалось обнаружить два из четырех автомобилей. Их бросили на трассе I-75. Само собой, автомобили были пустыми. Судя по состоянию, один из них и послужил тараном. Два других все еще ищут.

По мнению сотрудников полиции, бросить Мустанги угонщикам пришлось из-за пустых баков. Дело в том, что изначально в баки заливают небольшое количество бензина, а иногда еще и ограничивают скорость. Снимают ограничение уже непосредственно в дилерском центре. Предположительно, два брошенных автомобиля оказались именно из этой категории.

Известно, что оба угнанных автомобиля окрашены в цвет Belladonna Black. Стоимость одного такого пони-кара стартует от 73 995 долларов.