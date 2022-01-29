Chevrolet Cruze напомнил о себе выходом новых версий

Теперь покупатели смогут приобрести модель в еще двух модификациях

Актуальное второе поколение Cruze представили в 2015 году, через год компанию седану составил и хэтчбек. В 2018 году автомобиль пережил рестайлинг, после чего покинул Северную Америку, Корею и Китай. На отдельных рынках модель все еще продается. Чтобы подогреть интерес к Cruze, в Chevrolet решили выпустить две новые модификации — Midnight для седана и спортивную RS для автомобиля в кузове хэтчбек.

В США исполнение RS для модели было доступно изначально, а вот для Южной Америки оно стало неожиданной новинкой. Версия предназначенная для Аргентины и Бразилии практически точная копия модификации для родного рынка. Среди отличий — окрашенная в черный решетка радиатора с сетчатым рисунком и иная форма противотуманных фар. Логотип марки теперь тоже черный. Также в черный окрашены корпуса боковых зеркал, крыша и спойлер.

Общая стилистика нашла продолжение в интерьере. Черный салон «украшает» красная контрастная строчка. В списке оборудования — система мультимедиа с 8,0-дисплеем, климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света.

Появление в названии модели приставки RS никак не повлияло на его характеристики. В движение хэтчбек, как и прежде, приводит турбированный 1,4-литровый двигатель, выдающий 153 л.с. Мотор сопряжен с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — передний.

Седан в исполнении Midnight доработан по аналогии — хромированный декор заметили черным. Покупатели смогут выбирать между тремя цветами окраски кузова — черным, серым и темно-синим. Для модели доступно тоже оснащение, что и для RS-варианта. Единственное отличие — диагональ дисплея. У седана она 7-дюймовая.