Новости В полиции подсчитали, сколько патрульных автомобилей разбили за 2021 год

В ДТП пострадали более 500 машин

Автопарк патрульной полиции Украины, в котором насчитывается несколько тысяч автомобилей, регулярно обновляется и пополняется новыми машина. Дело в том, что в результате оперативных действий часто страдает именно транспорт и не всегда он подлежит восстановлению. Причем не во всех инцидентах виноваты сотрудники полиции.

Согласно данным пресс-службы Патрульной полиции, за 12 месяцев 2021 года в результате ДТП пострадало 561 служебное транспортное средство. Отремонтировать удалось только 393 автомобиля. По оставшимся 168 машинам специальная комиссия должна вынести решение, подлежат они восстановлению или будут списаны. Об этом сообщает издание APnews.

В полиции подчеркнули, что восстановление патрульных автомобилей не всегда производится за счет ведомства. По каждому факту проводится расследование и, после решения суда, ремонт оплачивает виновная сторона. Списывают автомобили только в крайнем случае, когда починить их просто невозможно.

Стоит отметить, что большую часть автопарка патрульной полиции составляют гибридные Toyota Prius и Mitsubishi Outlander. Также на службе есть Renault Duster, Hyundai Sonata и Skoda Rapid. Ежегодно ведомство проводит закупку новых автомобилей через систему Prozzoro.