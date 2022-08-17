Chevrolet представил идеальный пикап для езды по бездорожью (фото)

В семействе Chevrolet Silverado появилась новая версия с приставкой ZR2 Bison в названии, которая может справиться с любым бездорожьем. Она была создана совместно с American Expedition Vehicles.

Чтобы претендовать на титул «короля бездорожья» пикап оснастили массивными стальными бамперами, установили высокопрочные подножки и защиту днища из закаленной стали. Дополняют брутальный образ новая решетка радиатора с матовыми черными акцентами и комплект эксклюзивных 18-дюймовых колес AEV с глянцевой темной отделкой, обутых в 33-дюймовые шины Goodyear Wrangler Territory MT.

Благодаря этим изменениям угол въезда увеличился с 31,8 до 32,5 градусов, а съезда – до 23,4 градусов. При этом дорожный просвет пикапа остался прежним и составляет 284 мм. В движение Silverado ZR2 Bison приводит 6,2-литровый двигатель V8 мощностью 420 л.с. Новинка поступит в производство в начале 2023 года. Стоимость ожидается на уровне 78 000 долларов.