На тесты выехал новый Ford Fusion (фото)

Ford продолжает тестировать новый кроссовер, который инсайдеры прозвали Fusion Active. В компании это название не подтвердили, но и не опровергли.

Предположительно, новинка будет альтернативной версией кроссовера Evos, который предлагается в Китае. Вот только основным рынком сбыта для этой модели станет Европа и США. Тестовый мул покрыт плотным камуфляжем, но даже он не скрывает обтекаемых форм автомобиля. Если присмотреться к опубликованным фотошпионами снимкам, можно увидеть, что компания тестирует сразу две разные версии Fusion Active.

У мулов разные фары и задние фонари. У одного из них они узкие, а у другого – значительно более крупные блоки с двумя полосами горизонтальных светодиодов. Фонари также отличаются по форме и графике. Еще у авто разные настройки зеркал. У одного из кроссоверов они установлены на дверях, а у другого – на стойках.

На данный момент неизвестны характеристики и оснащение кроссовера. Предположительно, его представят в конце этого года или начале 2023-го.