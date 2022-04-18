Российские и белорусские фуры не успели выехать из ЕС

Сотни грузовиков из России и Беларуси остались на территории Европейского Союза

8 апреля 2022 года Совет Европейского Союза принял очередной пакет санкций против России, за развязанную Путиным войну в Украине. Среди ограничений, начавшим действовать с 9 апреля 2022 года, запрет на перевозки грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом.

Российские и белорусские грузовики, находившиеся на территории Союза по состоянию на 9 апреля 2022 года, должны были выехать до 16 апреля. Но как сообщило BBC, сделать это до истечения срока введения санкций удалось далеко не всем.

В последние часы перед дедлайном очередь из грузовиков на польско-белорусской границе растянулась на 80 км. На тот момент некоторые водители ждали своей очереди 33 часа. По словам корреспондента BBC Адама Истона из Варшавы, через несколько часов после истечения крайнего срока время ожидания сократилось до 12 часов. При этом количество грузовиков на двух пограничных переходах составляло от 230 до 400 автомобилей.

В то же время еще тысячи российских и белорусских грузовиков остаются на территории ЕС. Что будет с ними пока не известно. Не исключено, что их конфискуют национальные власти. Такой шаг может привести к зеркальным мерам со стороны России и Беларуси.