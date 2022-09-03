Внешность серийного кроссовера BMW XM раскрыта до премьеры

BMW XM, концепт которого дебютировал в 2021 году, готовится встать на конвейер. При этом его серийную версию пока не показали. Посмотреть, как будет выглядеть будущий флагман марки, можно на патентных изображениях, которые просочились в сеть.

Суперкроссовер практически полностью повторит концепт, но некоторые отличия все же просматриваются. Фирменная решетка радиатора стала меньше, немного изменилась головная оптика, расширители крыльев кажутся более круглыми и появились традиционные дверные ручки. К тому же более толстыми стали задние стойки.

Дизайнеры также отказались от футуристичных задних фонарей, заменив их более традиционными. Также упростили бампер и диффузор, сохранив при этом угловатое заднее стекло. Салон новинки не показали. В его оснащение цифровая приборная панель и современная мультимедийная система с крупным экраном, а в отделке будут использованы кожа, полированный алюминий и карбон.

Поставляться BMW XM будет с гибридной силовой установкой на основе 4,4-литрового турбодвигателя V8, который работает в паре с электромотором. Мощность установки составляет 653 л.с. и 800 Нм крутящего момента. В чисто электрическом режиме кроссовер смоет проехать до 80 км. В компании новинку называют главным конкурентом Aston Martin DBX и Lamborghini Urus.