Daihatsu представила будущий «бюджетный» электромобиль

Серийная версия Ayla EV ожидается в течение следующих двух лет

Daihatsu привезла на международный автосалон в Джакарте (Индонезия) прототип электромобиля для стран Юго-Восточной Азии. Концепт под названием Ayla EV построен на базе сити-кара Daihatsu Ayla, который вышел на рынок в 2014 году. Серийное производство хэтчбека налажено на совместном предприятии Astra Daihatsu Motor в Индонезии.

Ayla EV получил оригинальный кузов с закрытой передней панелью и камерами вместо боковых зеркал заднего вида. Выглядит шоу-кар довольно минималистично и обтекаемо. Никаких выштамповок и лишних деталей. Единственный визуальный акцент — тонкая желтая полоса от «носа» до антикрыла на корме.

Шоу-кар укомплектован 82-сильным электродвигателем и литий-ионной батареей емкостью 32 кВтч. По заявлению Daihatsu, это самая емкая батарея среди субкомпактных электромобилей.

Ценник Ayla EV не озвучен, но его называют электромобилем для развивающихся стран.