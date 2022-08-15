По автомагистрали в Чехии прокатился гоночный болид (видео)

Гоночную технику запрещено использовать на дорогах общего пользования. Но, как показывает практика, усвоили эту простую истину не все. Так, в эти выходные в Чехии на трассе D4 был замечен болид Ferrari F1.

Автомобиль свободно перемещался по автотрассе, умело маневрируя между машинами. Один из водителей снял нарушителя на видео и передал его местной полиции. Инспекторы полиции сразу приступили к поиску гонщика, но задержать его с поличным не смогли. Если личность нарушителя все же установят, то ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав сроком на один год.

Это не первый случай, когда болид Ferrari F2004 рассекает по трассе D4 между Пршибрамом и Добржишем. Аналогичная ситуация была в сентябре 2019 года. Тогда правоохранителям удалось выяснить, кто был за рулем красного болида, но привлечь к ответственности мужчину не удалось. Все дело в том, что за рулем он был в шлеме и его лица никто не видел. Чем закончится ситуация в этот раз – покажет время.