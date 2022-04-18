Daimler продает свою долю в КамАЗе

Немецкий концерн уже нашел покупателя

Daimler AG намерен поскорее продать свою часть российского «КамАЗа», а это 15% корпорации, производящей дизельные двигатели и грузовые автомобили. В качестве потенциального покупателя пакета рассматривается российская государственная корпорация Ростех, в состав которой и входит «КамАЗ». Соответствующие переговоры уже ведутся.

Причина продажи пакета — экономические санкции, введенные против России в ответ на военную агрессию против Украины. По той же причине акции не могут быть проданы иностранным инвесторам. Вряд ли, кто-то захочет оказаться в санкционном списке ЕС или США.

В аналогичной ситуации оказалась и французская группа Renault, которой принадлежит 68% российского АвтоВАЗа. Остальными 32% акций владеет все тот же Ростех. Ранее в Renault уже заявили, что ищут покупателя на свою долю российского бизнеса. Как и в случае Daimler AG, единственный вариант — найти российскую компанию, которая заинтересуется в покупке.