В Украине запустили новый сервис, являющийся бесплатным аналогом BlaBlaCar

Российская агрессия сплотила украинцев. Люди стараются максимально помогать друг другу. Для удобства координации водителей-волонтеров, студент Днепровской Политехники создал специальный сервис.

Сервис получил название Pidvezu и является бесплатным аналогом BlaBlaCar. Однако он позволяет не только перевозить пассажиров, а и передавать через водителей вещи, еду и животных. Алгоритм работы платформы очень прост.

Водители-волонтеры размещают на сайте информацию о предстоящей поездке. Люди, которым подходит данный маршрут, подают заявку. В ней указывают точку отправления и прибытия. Сервис автоматически уведомляет водителя о сформированной заявке в Telegram-боте.

В случае, если пассажир не нашел нужного водителя, он может опубликовать свой маршрут, чтобы с ним связались другие волонтеры или активисты.