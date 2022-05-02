Дефицит полупроводников продлится до 2024 года — прогноз от главы Intel

Ранее ожидалось, что ситуация с чипами нормализуется до конца 2023 года

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер предположил, что проблемы с поставками полупроводников затянутся до 2024 года. Хотя ранее в компании предполагали, что справиться с проблемой удастся до конца 2023 года. В интервью TechCheck Гелсингер сказал, что причиной годовой отсрочки стала нехватка оборудования, необходимого для расширения производственных площадей до уровня способного удовлетворить повышенный спрос.

«Мы действительно инвестировали в оборудование. Его нехватка будет ограничивать наращивание мощностей для нас и всех остальных, но мы считаем, что находимся в лучшем положении, чем остальная часть отрасли», — сказал Гелсингер.

В течении последних лет потребности в полупроводниках значительно возросли. Сегодня чипы используются практические во всем, от смартфонов до стиральных машин и автомобилей. Серьезно усугубила ситуацию пандемия Covid-19, спровоцировавшая остановки многих предприятий одновременно с ростом спроса на бытовую электронику. Дефицит чипов ощутили на себе крупнейшие экономики мира. В частности, США пережили самую высокую инфляцию с начала 1980-х годов.

Американская компания Intel — крупнейший разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов, в том числе чипов для систем искусственного интеллекта и для интернета вещей, энергонезависимой памяти. После назначения Гелсингера на пост генерального директора в феврале 2021 года, Intel объявила о ряде крупных инвестиций в географическую диверсификацию производства микросхем. Компания вкладывает значительные средства в строительство заводов по производству полупроводников в США и Европе. Но большая часть мировых мощностей по производству чипов в настоящее время сосредоточена в Азии.