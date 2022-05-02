ВСУ передали автомобили, изъятые у нетрезвых водителей

Вооруженные силы Украины продолжают обеспечивать автомобилями. Ведь благодаря им наши бойцы становятся мобильнее. В этот раз на передовую уехало 19 машин, которые были изъяты у владельцев за езду в нетрезвом состоянии.

Как заявил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий, эти хэтчбеки будут использовать для перевозки раненых. По его словам, парадокс ситуации заключается в том, что те автомобили, которые могли нанести кому-то вред, теперь будут спасать жизни.