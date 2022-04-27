Депутаты предлагают вернуть пошлины на ввоз автомобилей

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 24 апреля 2022 года

Группа депутатов Верховной Рады во главе с Гетманцевым Д.А., председателем комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, зарегистрировали законопроект №7311 от 24.04.2022 года «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно отдельных налогов и сборов в период военного, чрезвычайного положения». Им предлагается вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили для личного пользования.

Как указано на сайте Верховной Рады, законопроект передан на рассмотрение комитета. В случае его принятия будут возвращены нормы налогового законодательства, действовавшие до введения военного положения. Помимо автомобилей «старые» таможенные сборы вернут на товары, ввозимые плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы. Также «старые» нормы хотят вернуть для предприятий, которые не платят ввозную пошлину.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что только за неделю в результате действия освобождения от уплаты ввозной пошлины и НДС на товары, ввезенные плательщиками единого налога, в бюджет не поступило 417 млн грн. При этом значительная доля в этом импорте — товары не первой необходимости. Еще 350 млн грн не поступило в бюджет из-за льготной растаможки автомобилей. Это 100 млн грн ежедневно. За неделю украинцы ввезли более 3000 автомобилей, в том числе и премиум-класса.

Также депутаты предлагают разрешить возмещение сумм налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа и увеличить размер военного сбора с 1,5 до 3 процентов. При этом предлагается временно, на период военного времени освободить от военного налога работников правоохранительных органов, военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины и других военных формирований и лиц. Эта норма будет действовать в период их непосредственного участия в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.