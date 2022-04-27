Украина получила от GM полсотни внедорожников Chevrolet Tahoe

Месяц назад правительство Украина обратилось к General Motors с просьбой предоставить в качестве гуманитарной помощи мощные внедорожники. Компания откликнулась на призыв и передала 50 единиц Chevrolet Tahoe.

Внедорожники уже прибыли в Украину. Их будут использовать для эвакуации людей из зон боевых действий, а также для доставки гуманитарных грузов. К тому же GM выделило 250 000 долларов для поддержки людей из регионов, пострадавших в результате российской агрессии.