Дилер разбил самую мощную Tesla Model S – клиент остался без машины

Сотрудник дилерского центра Tesla в штате Техас (США) решил протестировать электрический Model S Plaid перед тем, как передать его клиенту. Увы, у этой поездки оказался печальный финал.

Прокатившись по территории центра, представитель дилера выехал на соседнюю улицу. В какой-то момент он отвлекся и не пропустил Audi A5. Последняя на высокой скорости въехала в заднюю часть электромобиля. Удар был настолько сильный, что в салоне Теслы сработали подушки безопасности, а водителю Ауди и вовсе потребовалась медицинская помощь.

Конечно электрокар не будут ремонтировать, а попросту спишут. Все бы ничего, но будущий владелец уже оплатил его. Поэтому дилеры уведомили покупателя о происшествии и попросили подождать. Мужчину не стал этого делать и нашел аналогичную машину в автосалоне.

Представители американской компании сначала согласились на замену электрокара, но потом передумали, сославшись на проблемы со страховой. В итоге владельцу разбитого Tesla Model S Plaid, стоимостью 155 000 долларов, придется ждать около четырех недель, прежде чем ему доставят новую машину. Подменный транспорт при этом ему не предложили.