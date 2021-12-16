Новости Дизель жив и будет жить: Volkswagen победил систему и нашел способ снизить выбросы

Немецкий концерн получил разрешение на массовое использование биодизеля

Volkswagen официально объявил, что четырехцилиндровые дизельные двигатели последнего поколения одобрены для использования нового биодизельного топлива. По заявлению концерна, использование биодизеля позволит снизить выбросы СО2 примерно на 70-95% по сравнению с обычным дизельным топливом.

Как говорится в официальном пресс-релизе компании, для работы на биодизеле одобрены все модели с четырехцилиндровыми дизельными моторами, поставленные с июля 2021 года. Речь идет о дизельном Volkswagen Tiguan и VW Golf GTD 8 поколения.

Синтетическое дизельное топливо производится из биологических отходов, таких как гидроочищенное растительное масло (HVO). На рынке такое топливо уже есть. Ожидается, что в ближайшие десять лет его доля на энергетическом рынке Европы увеличится до 20-30%.

Но наиболее распространен биодизель с парафиновыми компонентами: Diesel R33, V-Power Diesel, OMV MaxMotion и Aral Ultimate Diesel. Этот тип дизеля могут использовать все двигатели, в том числе и старые.