В пригороде Киева замечен автовоз с ретромашинами (видео)

Увидеть автовоз с раритетными автомобилями на дорогах Украины — большая редкость. Ведь такие машины находятся в частных коллекциях и крайне редко покидают специально подготовленные помещения, где их хранят. Однако жителям Киевской области довелось встреть автомобилевоз, перевозивший сразу три ретромашины.

Видео опубликовало издание «‎ТопЖир». Судя по кадрам, эти машины принадлежат Александру Фельдману (на их кузовах видна специальная эмблема) и до недавнего времени они выставлялись у входа в «‎ЭкоПарк» в Харькове. У предпринимателя большая коллекция автомобилей. Но на автовозе находится только три из них. Надеемся, что все остальные тоже уцелели и не пострадали от вражеских обстрелов.

Одной из жемчужин коллекции Фельдмана (стоит первым на автовозе) является белоснежный Zimmer Golden Spirit. В его декоре использовано золото, хрусталь и древесина редких пород. Всего было выпущено 1400 единиц таких машин.

Также владельцу удалось вывезти из под обстрелов Ford А 1929 года выпуска – он единственный в Украине и находится в полностью оригинальной комплектации. И реплику Mercedes Gazelle 1926 году. В коллекции Фельдмана были еще Ford T, родстер Mercedes, культовая Cobra и многие другие ценные модели. Но их судьба на данный момент неизвестна.