В пригороде Киева замечен автовоз с ретромашинами (видео)
Увидеть автовоз с раритетными автомобилями на дорогах Украины — большая редкость. Ведь такие машины находятся в частных коллекциях и крайне редко покидают специально подготовленные помещения, где их хранят. Однако жителям Киевской области довелось встреть автомобилевоз, перевозивший сразу три ретромашины.
Видео опубликовало издание «ТопЖир». Судя по кадрам, эти машины принадлежат Александру Фельдману (на их кузовах видна специальная эмблема) и до недавнего времени они выставлялись у входа в «ЭкоПарк» в Харькове. У предпринимателя большая коллекция автомобилей. Но на автовозе находится только три из них. Надеемся, что все остальные тоже уцелели и не пострадали от вражеских обстрелов.
Одной из жемчужин коллекции Фельдмана (стоит первым на автовозе) является белоснежный Zimmer Golden Spirit. В его декоре использовано золото, хрусталь и древесина редких пород. Всего было выпущено 1400 единиц таких машин.
Также владельцу удалось вывезти из под обстрелов Ford А 1929 года выпуска – он единственный в Украине и находится в полностью оригинальной комплектации. И реплику Mercedes Gazelle 1926 году. В коллекции Фельдмана были еще Ford T, родстер Mercedes, культовая Cobra и многие другие ценные модели. Но их судьба на данный момент неизвестна.
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