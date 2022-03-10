«Новая почта» выдает международные денежные переводы Western Union и Ria

Получить перевод можно в любом отделении

В отделениях «Новой почты» можно без комиссии получить международный денежный перевод Western Union и Ria. Льготные условия будут действовать до 31 марта. Перевод Western Union в Украину без комиссии можно отправить из любой страны мира, Ria — только из Армении, Болгарии, Кипра, Чехии, Грузии, Молдовы, Польши и Румынии.

Переводы выдаются наличными в гривне отделениях «Новой почты». Актуальная информация о работающих отделениях есть на сайте компании.

Чтобы получить перевод необходимо: