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«Новая почта» выдает международные денежные переводы Western Union и Ria
В отделениях «Новой почты» можно без комиссии получить международный денежный перевод Western Union и Ria. Льготные условия будут действовать до 31 марта. Перевод Western Union в Украину без комиссии можно отправить из любой страны мира, Ria — только из Армении, Болгарии, Кипра, Чехии, Грузии, Молдовы, Польши и Румынии.
Переводы выдаются наличными в гривне отделениях «Новой почты». Актуальная информация о работающих отделениях есть на сайте компании.
Чтобы получить перевод необходимо:
- прийти в любое отделение «Новой почты»;
- сообщить оператору номер перевода;
- назвать фамилию, имя и страну отправителя;
- предоставить документы, удостоверяющие личность.