Geely нацелилась на американские электропикапы Rivian

Китайский холдинг создаст отдельный бренд по производству электрических пикапов

Geely Group займется производством электрических пикапов. По некоторым данным, ответственным за это направление будет новый субберенд — Radar. Широкой общественности о нем расскажут 13 мая. Тогда же будет представлена стратегия развития новой марки и, возможно, первый прототип.

По неофициальным данным, Geely планирует выпустить линейку мощных электрических пикапов премиум-класса, аналогичных американским грузовичкам Rivian. Предположительно, основной для них станет масштабируемая алюминиевая платформа SEA (Sustainable Experience Architecture). Она позволяет создавать различные модели, от бюджетных сити-кары и суперкаров до коммерческих автомобилей.

Первой моделью на архитектуре SEA стал электрический универсал Zeekr 001. В полноприводной топовой модификации он может 544 л.с., батарею на 100 кВт•ч и запас хода 606 км в измерительном цикле NEDC.