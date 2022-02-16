e-Trophee Andros. Андорра: Двоевластие во главе зачета

Второй уик-энд полностью электрической гоночной серии Trophee Andros проходил в конце прошлого года на треке Circuit Andorra – Pas de la Casa – на высоте 2450 м над уровнем моря. На трассе длиной 820 м сошлось 14 пилотов в классе Elite Pro, а единственным пилотским изменением стало появление штурмана Нассера Аль-Аттии за рулем – француза Матье Бомеля. Бомель заменил Оливье Панис в состоянии команды DRP.

Сам Матье звезд с неба не хватал, заняв последнее место на старте в своем финале, с которого в борьбе получил одну позицию повыше на финише.

Первая квалификация принесла поул лидеру Жану-Баптисту Дюбуру, а Кристоф Ферьер также гарантировал себе место в Супер Финале. Николя Прост обеспечил участие в главном заезде и себе, хотя Q2 для него завершилась первым кругом. Неожиданностью стала неудача Яна Эрлашера, который оставил себя только в утешительном финале, где компанию одному из лидеров составил Роман Грожан. Так эти пилоты и финишировали в своем заезде, но были классифицированы восьмым и девятым на этапе.

Супер Финал в первый день не порадовал особой борьбой. Порядок в топ-7 никаких изменений не претерпел всех четырех кругов отведенной дистанции, а потому действующий чемпион Дюбур отпраздновал вторую победу в сезоне, оторвавшись от преследователей с самого старта. Кроме Renault Zoe подиум достался пилотам на технике Métropole Nice и Audi A1 – Кристофу Ферьеру и Дориану Бокколаччи соответственно. Далее расположились Орельен Панис, Натанайоль Бертон (эти гонщики единственные, кто обменялся позициями во время старта), Николя Прост и Оливье Перно на Andros Sport AS01.

Второй день состоялся при более насыщенной борьбе. Из списка участников выбыл Матье Бомель – во время Q2, а остальные пилоты продолжили соревнование. Оливье Перно и Кристоф Ферьер на этот раз добрались только до утешительного финала, в котором первый из вышеперечисленных и победил.

Орельен Панис приступил к заезду Супер Финала с поула. За ним в контактной борьбе Ян Эрлашер сохранил позицию впереди Дориана Бокколаччи и навязал борьбу лидеру заезда. Роман Грожан из GDM Pellets и Николя Прост на Renault Zoe безнадежно отстали с самого начала. Впереди Эрлашер беспощадно атаковал снежные насыпи правой стороной болида Dupessey AS01. Словно отрабатывая маневр, сработавший на третьем круге. Теперь победитель Мировой серии WTCR жестко атаковал уже Audi A1 Орельена Паниса. На этом его болид получил еще большее количество кузовных повреждений, а также лидерство в заезде. На глазах передняя правая сторона болида разрушалась, однако на 6 кругов запаса крепости хватило. Первая победа Эрлашера, оставившая его третьим в сезоне (228 баллов). На один балл меньше у Натанайоля Бертона, который воспользовался стычкой Грожана и Проста и финишировал четвертым. В то же время второе место на этапе позволило ему сравниться по набранным баллам с лидером Жаном-Баптистом Дюбуром – у обоих по 234 поинта. Дюбур удовлетворился лишь пятым местом Супер Финала, но сохранил номинально первую позицию при большем количестве побед – две против одной у Паниса. Отдельно также отметим успех Дориана Бокколаччи. Два подиума гонщика на этапах в Андорре в сумме принесли ему 121 балл – больше кого-либо из главной топ четверки, однако в общей сложности остается отставание в 10 очков от Бертона.

PS: Интересным гостем на этапе в Андорре оказался бывший горнолыжник и победитель африканского «Дакара» 2006 года. Люк Альфан проехал 4 круга за рулем электромобиля GDM Pellets Романа Грожана в компании Марго Лаффит. Кстати, спустя 20 лет после своей последней гонки в Trophée Andros.