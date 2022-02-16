Tesla на автопилоте врезалась в полицейских – момент показали на видео

К счастью, в аварии никто не пострадал

В сети регулярно появляются видео аварий с участием электромобилей марки Tesla. Зачастую ДТП происходят, когда машина двигается в режиме автопилота. Очередной инцидент зафиксирован в Северной Каролине (США).

Американский электрокар въехал в припаркованный на обочине патрульный Dodge Charger, а затем снес указатель и, скатившись в кювет, врезался в дерево. Инспекторы полиции, которые в момент столкновения находились возле машины, чудом не пострадали. Удар пришелся на заднюю часть. Один из офицеров быстро отреагировал на звук и успел спасти своего коллегу.

Водитель электромобиля не пострадал. Во время общения с мужчиной выяснилось, что машина двигалась на автопилоте, а он смотрел фильм на мультимедийной системе Tesla. Полицейские арестовали виновника аварии. Теперь его ждет суд и внушительный штраф.

Как сообщает местное издание, патрульный автомобиль находился на обочине не просто так. Сотрудники полиции перекрыли полосу движения и расследовали другую аварию. При этом у них были включены проблесковые маячки. Так что если бы мужчина следил за дорогой, а не смотрел кино, то он бы успел перехватить управление Tesla Model S на себя и избежать аварии.