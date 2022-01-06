Единственное в мире купе Skoda Octavia предлагают купить за биткоины

Автомобиль находится в отличном состоянии

Чешский производитель предлагает Skoda Octavia в кузовах лифтбэк и универсал. Но у поклонников марки появилась возможность приобрести эту модель в виде купе.

Автомобиль был создан компанией Secar Bohemia по специальному заказу и использовался в рекламных целях. За основу специалисты взяли Шкода Октавия второго поколения. Машине уменьшили общую длину на 125 мм и убрали заднюю пару дверей. Также ей удлинили передние двери и отодвинули назад средние стойки.

Также на автомобиль установили бамперы и колеса от Octavia RS, тем самым придав ему спортивности. В салоне изменили переднюю панель и установили огромный экран, на который выводятся данные со всех систем. Несмотря на то, что доработок было сделано довольно много, мастерам удалось сохранить все элементы безопасности, поэтому машину смогли зарегистрировать и использовать на городских дорогах.

Под капотом никаких изменений не произошло. В движение купе приводит стандартный бензиновый мотор мощностью 102 л.с. и 148 Нм крутящего момента, который сопряжен с пятиступенчатой ​​«механикой»‎. Представленный экземпляр за свою историю проехал 35 000 км и находится в отличном состоянии. Его стоимость не названа, но нынешний владелец готов продать машину даже за биткоины, сообщает издание Auto CZ.