Эксперты назвали самые проблемные подержанные автомобили – рейтинг моделей

В список вошли как топливные машины, так и электрокары

Спрос на автомобили с пробегом за последний год существенно вырос. Популярностью пользуются модели разных марок и классов. Однако не все автовладельцы остаются довольны сделанным выбором. Британское издание What Car исследовало рынок и составило список самых проблемных машин в сегменте.

Эксперты опросили 14 тысяч автовладельцев, возраст машин которых варьируется от 8 до 15 лет. Их интересовали поломки, с которыми те столкнулись на протяжении последних 12 месяцев эксплуатации автомобилей. Все неисправности разделили на 15 категорий: двигатель, кузов, аккумулятор, тормоза, топливная система, выхлопная система, коробка передач, электрика, подвеска, кондиционер, информационно-развлекательная система/приборная панель, внутренняя отделка, рулевое управление и прочее. Также учли стоимость ремонта и время, затраченное на устранение неисправностей. На основании полученных данных составили список надежности.

Самым ненадежным среди семейных автомобилей признан Opel Astra 2009-2015 годов выпуска, который получил 37,9% от экспертов. В бизнес-классе худшим является Jaguar XF, который выпускается с 2015 года и по настоящее время (53%). Opel Corsa (2006-2014 годов выпуска) с результатом в 73% стал самым ненадежным в сегменте хэтчбеков.

Худшим среди компактных кроссоверов назвали MINI Countryman (2010-2017 годов выпуска), отдав ему 83%. А вот Range Rover Evoque (2011-2019 годов) среди семейных моделей признан самым ненадежным (61,7%). Также в антирейтинг вошли Land Rover Discovery Sport (39,3%) и Land Rover Discovery 2004-2017 года (43,4%). Среди электромобилей хуже всех себя показала Tesla Model S, на счету которой 66,2% от экспертов.