Во внедорожниках Ford Bronco обнаружен странный дефект

В салон внедорожников проникает снег

Ford презентовал возрожденный внедорожник Bronco летом 2020 года. Новинка буквально взорвала рынок, а очередь на нее растянулась на несколько лет вперед. Однако те, кому уже посчастливилось получить свой экземпляр, начали жаловаться на герметичность салона.

Дело в том, что владельцы Форд Бронко начали замечать, что при сильной метели в кабину машины попадает снег. На форуме Bronco6g.com сообщения о такой проблеме оставили два участника. Оба утверждают, что окна были плотно закрыты, а мягкая крыша хорошо закреплена. При этом салон щедро засыпан снегом. Он присутствует на сиденьях, передней панели и даже крыше.

Пользователи сети предположили, что проблема связана с крышей, так как именно возле стыка с ней находится больше всего снежной пыли. Они предложили проверить защелки на средней стойке или временно проложить уплотнитель, который не позволит ветру проникать внутрь кабины, занося с собой пыль и снег. Производитель оперативно отреагировал на жалобы и порекомендовал владельцам внедорожников обратиться в официальный сервисный центр, где этот дефект устранят по гарантии.