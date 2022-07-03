Электрический тягач Tesla Semi привлекли к перевозке Supercharger

Фирменные зарядки для электромобилей установят на трассе Laguna Seca в Калифорнии

Tesla опубликовала видео эксплуатации прототипа электрического грузовика Semi в реальных условиях. В ролике Tesla Semi транспортирует фирменные зарядные терминалы на знаменитую кольцевую гоночную трассу Mazda Raceway Laguna Seca. Она расположена рядом с городом Монтерей в штате Калифорния. Как видно, на прицепе удалось разместить два модуля Supercharger по четыре стойки мощностью 250 кВт в каждом.

По всей вероятности, роликом компания решила напомнить о своем долгожданном тягаче. Напомним, что серийное производство модели в этом году так и не начнется. В то же время до конца года компания планирует собрать опытную партию грузовиков. По информации американских СМИ, прототипы строят на заводе Tesla в Неваде. Для их зарядки там уже установлена первая зарядная станция Megacharging.

Как стало известно, несколько таких зарядок для грузовиков Tesla Semi получила компания Frito-Lay из американского города Модесто. Возможно, она и получит определенное количество опытных грузовиков.