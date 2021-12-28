Электрокар Tesla Model 3 помог поймать злостную правонарушительницу

Женщина поцарапала автомобиль и случайно попалась

Режим электрокара Tesla Sentry Mode в очередной раз доказал свою эффективность и необходимость. Благодаря ему удалось идентифицировать и разыскать злостную правонарушительницу — британку, оставившую 25 сантиметровую царапину на кузове Model 3.

Как и чем руководствовалась 57-летняя жительница Великобритании Анна Валенте непонятно. На видео, которое записали бортовые камеры электромобиля, видно, как она подходит к припаркованному Nissan Juke, открывает дверь, чтобы взять что-то с переднего сиденья и попутно царапает ключами «соседнюю» Теслу.

Обнаружив царапину, владелец Tesla Model 3 решил проверить записи с камер и не прогадал. На них видно не только лицо Анны, но и ее автомобиль вплоть до номерного знака. Эти подробности помогли найти правонарушительницу. Теперь ей предстоит выплатить владельцу электромобиля штраф — 1450 долларов.

По данным британской еженедельной газеты Daily Mail, это первый случай, когда записи с камер автомобиля позволили найти и наказать злоумышленника.