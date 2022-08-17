Электрокроссовер Smart получил заряд мощности от Brabus

Компактный электрический кроссовер Smart #1, который дебютировал весной этого года, обзавелся мощной версией от Brabus. Официально новинку представят 26 августа в рамках автосалона в Чэнду (Китай), а пока ателье раскрыло некоторые характеристики модели и показало ее на фото.

Высокопроизводительную версию электрокара можно отличить по красным акцентам на кузове. В этот цвет окрашены передний и задний бамперы, воздухозаборники, боковые пороги, корпуса зеркал заднего вида, крыша и тормозные суппорты. Также кроссовер получил агрессивный обвес, массивный спойлер, диффузор и особые 19-дюймовые колесные диски. Все эти элементы визуально делают модель более спортивной.

В салоне можно увидеть руль в оплетке из алькантары, сиденья, отделанные кожей и замшей с прострочкой красного цвета, значки Brabus, красные ремни безопасности и алюминиевые накладки на педали. Делиться информацией о силовой установке тюнеры не стали. Инсайдеры утверждают, что доработанный Smart #1 получит два электромотора с суммарной отдачей 430 л.с.