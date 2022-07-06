Lexus ES дебютировал с обновленным интерьером и новыми технологиями

Lexus представил обновленный седан ES для европейского рынка. Автомобиль внешне не изменился, а вот технически стал более современным.

В оснащение вошла новая мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном и поддержкой беспроводного Apple CarPlay. При этом Android Auto по-прежнему требует проводного подключения. Также есть облачная навигация, которая показывает в режиме реального времени информацию о пробках, ценах на парковку и топливо, обновленная система распознавания голоса (она понимает 19 языков и сленговые фразы). Функции e-Care и Lexus Link теперь входят в стандартную комплектацию.

Помимо новой информационно-развлекательной системы, Lexus изменил дизайн центральной консоли ES. Теперь у него есть два подстаканника, порты USB-A и USB-C, и новый слот для беспроводной зарядки смартфона. Также для седана предложили новый вариант отделки – Ammonite Sand заменил Rich Cream.

Кроме того, семейство седана пополнилось новой комплектацией под названием F Sport Design. От базовой ее можно отличить по черной решетке радиатора, темным 19-дюймовым легкосплавным дискам и логотипам F Sport Design на крыльях и корме. Эта версия модели будет доступна в десяти разных оттенках кузова. Производство Lexus ES 2023 года начнется в августе этого года, а первые поставки запланированы на октябрь.