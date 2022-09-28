У Черкасах розпочинає роботу офіційний дилер SKODA

Компанія «Єврокар», офіційний дистриб’ютор автомобілів ŠKODA в Україні, повідомила про відкриття дилерскього центру у Черкасах. 24 вересня там розпочав роботу дилерський центр ŠKODA компанії МОТОРКРАФТ, розташований по вул. Чигиринській, 60/2.

Дилерський центр у Черкасах став 32-м у дилерській мережі ŠKODA в Україні. Просторий шоу-рум, брендований відповідно до стандартів ŠKODA, є першим офіційним дилерським центром чеського бренду у Черкасах. Компанія надає клієнтам повний спектр послуг: замовлення і продаж нових автомобілів, проведення тест-драйвів, допомога з реєстрацією, страхуванням, Trade-In, гарантійне та післягарантійне обслуговування, широкий вибір оригінальних запасних частин та аксесуарів.

Сервісний центр повного циклу на 12 постів з кузовною ділянкою, оснащений надсучасним, новим діагностичним обладнанням та спецінструментом, що дозволяє виконувати повний спектр послуг – від планового обслуговування до складних робіт з відновлення кузова та капітального ремонту. Персонал компанії має високу кваліфікацію та регулярно проходить навчання та атестацію у тренінговому центрі ŠKODA.

Раді вітати новий дилерський центр у дружній родині ŠKODA!

Більше інформації про автомобілі ŠKODA: http://www.skoda-auto.ua/