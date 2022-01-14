Новости Есть даже кухня: cтаренький Запорожец превратили в дом на колесах

Несмотря на небольшие размеры в нем есть все необходимое для путешествий

Автор необычного дома на колесах — Александр Жос — украинец, проживающий в Беларуси. Он решил дать старенькому Запорожцу новую жизнь, превратив автомобиль в полноценный кемпер. Компактные размеры не помешали ему уместить в ярко-красный ЗАЗ все необходимое.

Интересно еще и то, что основная часть кемпингового оборудования находится не внутри, а снаружи. На крыше автомобиля мужчина разместил самодельную складную палатку. В задней части — полноценная кухня с выдвижным столиком, мойкой и грилем.

Самое интересное — это система водоснабжения. Она может подавать как холодную, так и горячую воду. Баки для воды находятся над задним стеклом. До нужной температуры вода нагревается благодаря маслу, которое проходит через бак по специальной спирали.

Кроме всего вышеупомянутого, в «походный» комплект входит отдельно стоящий обеденный стол с ящиками для хранения кухонной утвари. Этот же стол играет роль дополнительного экспедиционного багажника.

При необходимости владелец кемпера может брать с собой велосипед. Это предусмотрено конструкцией. Сразу под ней находится фаркоп, там же — ручная лебедка. В планах Александра Жоса установка зарядного устройства и специальной печки снаружи, которая бы позволила отапливать палатку.