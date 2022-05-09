Пилотов Формулы-1 посадили за руль «болотных багги» (видео)

Необычные заезды прошли на «вечных болотах» во Флориде

Компания Red Bull устроила необычное развлечение для участников Гран-при Майами «Формулы-1». Гонщиков посадили за руль «болотных багги» и отправили покорять стоячие воды знаменитых «вечных болот» природного территориального комплекса Эверглейдс во Флориде. Гонки на «болотных багги» здесь проходят с 1949 года.

Ранее ни одному из участников чемпионата не доводилось участвовать в подобной гонке. Защищать честь «Формулы-1» доверили действующему чемпиону мира голландцу Максу Ферстаппену из Oracle Red Bull Racing и японцу Юки Цуноде из Scuderia AlphaTauri.

Спортсменов усадили в особые автомобили с сигарообразным кузовом, тонкими 68-дюймовыми колесами и 900-сильным мотором V8. Из органов управления у таких «болидов» рулевое колесо и педали газа и сцепления. Передач только две, а тормозов и вовсе нет. Такой автомобиль требует особой техники пилотирования, поскольку двигается он только вперед и мгновенно тонет, как только глохнет мотор.

Также в заездах на болотах приняли участие мотогонщик и чемпион Supercross 250 East Джетт Лоуренс и участник первых в истории соревнований по скейтбордингу на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио Зион Райт.