Это самый крутой Hyundai в истории – он будет бороться с Mercedes, Audi и BMW

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Genesis G90 в новой генерации стал технологичнее и комфортнее

Премиальный седан Genesis G90, который является флагманом южнокорейской марки, сменил поколение после пятилетнего пребывания на рынке. Автомобиль остался узнаваемым, но его дизайн кардинально изменился, став стильнее и современнее.

Седан примерил на себя фирменный стиль марки Athletic Elegance, в котором был выполнен концепт-кар Genesis Concept X. Он получил массивную решетку радиатора, светодиодные фары G-Matrix в форме двух полос. Задние фонари выполнены в той же стилистике и дополнены двумя светодиодными полосами, которые проходят через всю корму. Подчеркивают новый образ модели дверные ручки, расположенные заподлицо с кузовом, и 20-дюймовые колесные диски с оригинальным дизайном.

Кабина модели стала еще более комфортной и роскошной. В ее оснащение вошла 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система с аналогичным экраном, новое двухспицевое рулевое колесо, современная система климат-контроля и аудиосистему Bang & Olufsen с 23 динамиками. Для задних пассажиров предусмотрены 8-дюймовые сенсорные экраны. Также модель получила два панорамных люка.

Передние сиденья дополнены функцией «эргономичного расслабления» и массажа. Одно из задних кресел, расположенное справа, дополнено подставкой для ног, а также обогревом и вентиляцией. Оба кресла могут откидываться в нескольких положениях. Изюминкой нового седана является ароматическая система, которая впервые реализована на автомобилях Genesis. На старте продаж будет предложено три аромата: «Пробуждение водителя», «На свежем воздухе» и «Мое любимое место».

В отделке салона использована высококлассная перфорированная кожа, которую дополняют вставки из натурального дерева оттенков Newspaper Crown или Newspaper Stripe. Также особого шика добавляют металлические вставки, которые получили особую огранку. Комфортной езду на автомобиле делают и специальные датчики, опираясь на показания которых многокамерная пневмоподвеска поднимает или опускает машину на склонах и подъемах на 25 мм. А за плавность хода отвечает подвеска с электронным управлением Preview.

Под капотом премиального седана установлен 3,5-литровым битурбированный двигатель V6 мощностью 380 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач и системой полного привода. В продажу новинка поступит в 2022 году. Стоимость будет объявлена позже.