Эвакуация на Западную Украину с каршерингом Getmancar – условия

Сервис каршеринга Getmancar помогает тем гражданам Украины, которые решили отправиться в эвакуацию в более безопасные регионы страны или за границу, но не имеют собственного автомобиля. Компания разработала специальный тариф для своих клиентов, который получил название «Русский корабль, иди нах*й».

Как говорится в сообщении, автомобили находятся в Днепре и Киеве. На них можно выехать в Западную Украину или Польшу. Приоритет предоставляется женщинам с детьми. Правда есть один нюанс. Чтобы избежать мародерства и оккупантов, воспользоваться машинами смогут только те пользователи, которые зарегистрировались до начала военных действий.

Чтобы воспользоваться арендой автомобиля, нужно оставить заявку в Telegram-чате @GTMCBot. В ней указать свое ФИО, контактный номер телефона, место нахождения и город, куда собираетесь выехать. В конце сообщения написать: «Есть авто для эвакуации?». Также заявку на машину можно оформить по телефону +380974445222.

В компании отметили, что топливо не входит в условия специального тарифа. Однако большинство машин заправлены. К тому же нужно сразу указывать маршрут поездки и при любых отклонениях от него сообщать оператору. В случае несоблюдения правил, сервис оставляет за собой право отключения тарифа и возврата автомобиля.