Новости Заработала интерактивная карта мест, где можно заправиться, купить лекарства и продукты

Волонтеры перезапустили сайт Opir, который работал во времена Майдана

Сайт Opir, запущенный волонтерами во время Майдана, снова работает. На нем в виде интерактивной карты собрана актуальная информация о местах, где можно найти продукты, лекарства и топливо. Карта покрывает все регионы Украины.

Это данные об работающих:

аптеках (включая те, в которых есть инсулиновые препараты);

АЗС;

отделениях «Новой почты»

источниках питьевой воды;

зоомагазинах;

продуктовых магазинах;

пунктах гуманитарной помощи (еда, одежда);

пунктах медицинской помощи;

СТО и автосервисах;

укрытиях.

На карте указана информация с официальных источников, крупных сетей и волонтеров. Пользователи могут добавлять новые точки и комментарии относительно существующих. Информация публикуется сразу же после модерации.