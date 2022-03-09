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Заработала интерактивная карта мест, где можно заправиться, купить лекарства и продукты
Сайт Opir, запущенный волонтерами во время Майдана, снова работает. На нем в виде интерактивной карты собрана актуальная информация о местах, где можно найти продукты, лекарства и топливо. Карта покрывает все регионы Украины.
Это данные об работающих:
- аптеках (включая те, в которых есть инсулиновые препараты);
- АЗС;
- отделениях «Новой почты»
- источниках питьевой воды;
- зоомагазинах;
- продуктовых магазинах;
- пунктах гуманитарной помощи (еда, одежда);
- пунктах медицинской помощи;
- СТО и автосервисах;
- укрытиях.
На карте указана информация с официальных источников, крупных сетей и волонтеров. Пользователи могут добавлять новые точки и комментарии относительно существующих. Информация публикуется сразу же после модерации.